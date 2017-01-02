غارات واشتباكات في رابع يوم من هدنة سوريا

أعلن الجيش التركي، الاثنين، أن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم داعش في سوريا فقتلت 22 من متشددي التنظيم، فيما قصف الطيران الروسي المتشددين قرب مدينة الباب التي يسيطرون عليها.

وفي استعراض لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا، أوضح الجيش أن الطيران الروسي دمر أهدافا للتنظيم في منطقة دير قاق، التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي الباب.

وانطلقت العملية التركية العسكرية “درع الفرات” قبل أكثر من 4 أشهر لإبعاد متشددي داعش عن منطقة الحدود، وتحاصر القوات مدينة الباب منذ أسابيع.

إلى ذلك، استأنفت الطائرات السورية قصفها على وادي بردى، الخاضع لسيطرة المعارضة شمال غربي دمشق، بعد نحو 24 ساعة من توقف الغارات، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، أن المئات من المدنيين غادروا المنطقة فرارا من القصف، قاصدين مناطق قريبة خاضعة لسيطرة الحكومة.

ويمد ينبوع في الوادي، دمشق بأكثر من نصف احتياجاتها من مياه الشرب.

وقال ساكن ومقاتلون من المعارضة إن القصف الجوي تسبب في خروج محطة ضخ المياه الرئيسية لينبوع عين الفيجة من الخدمة.

كما شنت طائرات سورية غارات جوية، على الأحياء السكنية في مدينة الأتارب بريف حلب، تسببت إحداها في إصابة عدد من المدنيين، وفي دمار كبير في المنطقة.

واستهدفت غارات أخرى قرية ميزناز غربي حلب، وفي الريف الجنوبي شنت الطائرات غارات عدة، استهدفت قرى المنطار وكفر كار.