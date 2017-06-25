غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحكومة السورية بالجولان

قال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إنه أغار على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، ردا على إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان “أغارت طائرات سلاح الجو على عدة أهداف تابعة للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية، وفيها دبابتين وموقع انزلقت منها النيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن الجيش “ينظر بخطورة، ولن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل، ويعتبر النظام السوري مسؤولا عما يجري في أراضيه”.

كما أشار البيان إلى أن الجيش نقل رسالة احتجاج شديدة إلى قوات حفظ السلام عقب الحادث.