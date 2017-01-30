غاريث بيل يغير موعد زفافه بسبب حماه "السجين" !
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غاريث بيل وخطيبته
غاريث بيل وخطيبته
أوروبا رياضة

غاريث بيل يغير موعد زفافه بسبب حماه “السجين” !

30 يناير, 2017
أحمد علي

قدم غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز موعد زفافه إلى الصيف المقبل بعدما تلقت العائلة تأكيدات من السلطات الأميركية تفيد بتقديم موعد خروج والد خطيبته من السجن حيث يقضي عقوبة الحبس منذ ما يزيد عن 4 أعوام.

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية إن بيل وخطيبته إيما قررا تأجيل الحفل عقب اعتقال والدها رايس جونز قبل 52 شهراً، بسبب عملية نصب قيمتها تتجاوز مليوني جنيه إسترليني، وقضايا تتعلق بغسيل الأموال.

لكن الثنائي تلقيا تأكيدات بأن السجين جونز سيخرج من الحبس قبل عام ونصف من موعد نهاية العقوبة السابق بسبب حسن السلوك، وهو ما دفعهما إلى تقديم موعد الزفاف إلى شهر يونيو المقبل.

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أحمد علي

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