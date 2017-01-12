“غالاكسي إكس”.. يقلب سوق الهواتف في 2017

في وقت تتجه فيه الأنظار خلال عام 2017 إلى أبل التي ستطرح هاتفها الذكي المنتظر آيفون 8، تستعد شركة سامسونغ لتحويل الأنظار صوبها، حين تكشف النقاب عن هاتف بميزات جذابة ومختلفة عن ما سبق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإصدار هاتف ذكي بشاشة مرنة قابلة للطي مقاس 7 بوصات، في جهاز سيغير قواعد سوق الهواتف .

وتقول هذه التقارير إن سامسونغ ستكون أول شركة تنتج هذا النوع من الهواتف القابلة للطي، مضيفة أنها قد تنتج أكثر من 100 ألف نسخة من هذا الهاتف في الثلث الثالث من هذا العام.

ورجحت المصادر ذاتها أن تطلق سامسونغ اسم “غلاكسي إكس” على الهاتف، مشيرة إلى أن شركة “إل جي” قد تقدم هي الأخرى على نفس الخطوة بإنتاج 100 ألف هاتف قابل للطي خلال السنة الجارية.

وتستعد سامسونغ خلال 2017 لطرح العديد من المنتجات المميزة، لتعويض الخسارة التي تعرضت لها بسبب هواتف نوت 7 التي تعرضت لانفجار بطارياتها بالعام المنصرم.