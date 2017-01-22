غضب ومظاهرات تعم أميركا فى أول أيام ترامب

شهدت قارات العالم مظاهرات أمس مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شهدت العاصمة الأميركية أمس السبت يوماً صاخباً؛ حيث تظاهر مئات آلاف الأميركيين الغاضبين، بينهم أغلبية من النساء في وسط واشنطن احتجاجاً على الرئيس دونالد ترامب غداة أدائه اليمين.

وتعكس هذه “المسيرة النسائية” التي حشدت أكثر من نصف مليون شخص في العاصمة الفيدرالية من كل أنحاء البلاد، الانقسام داخل المجتمع الأميركي. وأعلنت منظمات التظاهرات أن حوالي 300 “مسيرة شقيقة” ستجرى في مدن أخرى في الولايات المتحدة، بينها نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسياتل.

وهي المرة الأولى منذ أربعين عاماً يبرز تيار مناهض لرئيس أميركي جديد. فبمشقة مرت 24 ساعة على دخوله البيت الأبيض، حتى وجد ترامب نفسه في مواجهة فئات من الأميركيين يتحدرون من أصول مختلفة يجمعهم شعور واحد بالقلق.

و بدأ المتظاهرون بالتجمع في باحة مقر الكونغرس (الكابيتول) حيث تم تنصيب قطب العقارات الجمعة رئيساً للولايات المتحدة، في مراسم حضرها كما قال خبير، ثلث الذين جاؤوا لتحية سلفه باراك أوباما عند تنصيبه العام 2009.

وتمت الدعوة إلى هذه التظاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقد أطلقتها جدة تدعى تيريزا شوك المحامية المتقاعدة، التي كانت مجهولة وتعيش قبل ذلك بهدوء في هاواي.

والجمعة، أكد نحو 225 ألف شخص نيتهم المشاركة في التظاهرة، التي تأتي غداة فوضى وأعمال شغب، خلال مواجهات بين مئات المتظاهرين المعادين لترامب وعناصر الشرطة.

وتؤيد “المسيرة النسائية” عشرات المنظمات التقدمية المعارضة لترامب، وتضم مدافعين عن الحقوق المدنية ومهاجرين ومسلمين وبيئيين ومدافعين عن المرأة وسوداً، إضافة إلى منظمة العفو الدولية. وبالتزامن مع احتجاجات واشنطن، خرجت آلاف النساء إلى الشوارع، في عدد من عواصم العالم؛ للانضمام إلى “مسيرات الأخوات” ضد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.

وخرجت مسيرات احتجاج في برلين وباريس وروما وفيينا وجنيف وأمستردام. وطبقاً لتقديرات الشرطة ومنظمين شارك نحو ألفي شخص في مسيرة في فيينا، لكن درجات الحرارة التي هبطت إلى مادون الصفر تسببت سريعاً في انخفاض عدد المشاركين إلى بضع مئات. وفي إفريقيا شارك مئات المحتجين في مسيرة بالعاصمة الكينية نيروبي، ولوحوا بلافتات وغنوا أغاني أميركية تعبر عن الاحتجاج.

وفي سيدني أكبر مدن أستراليا شارك نحو ثلاثة آلاف شخص من الرجال والنساء في مظاهرة في هايد بارك، قبل السير إلى مبنى القنصلية الأميركية في وسط المدينة. وقال منظمون، إن خمسة آلاف شخص شاركوا في مسيرة في ملبورن.

وقالت ميندي فرايباند منظمة المسيرة لرويترز: “لا نقوم بالمسيرة كحركة مناهضة لترامب في حد ذاته..إننا نقوم بالمسيرة احتجاجاً على خطاب الكراهية، ولهجة الخطاب البغيضة، وكراهية النساء والتعصب، وبغض الأجانب، ونريد طرح صوت موحد للنساء في كل أنحاء العالم”

وفي وقت سابق قام نحو ألفي شخص بمسيرة سلمية في أربع مدن في نيوزيلندا، حسبما قالت بيتي فلاجلر منظمة مسيرة ولينغتون لرويترز هاتفياً.

ولوحت المشاركات في مسيرات بلافتات كتب على بعضها “لا للعلاقات الخاصة”، و”النساء الشريرات يتحدن”. وتوقفت المسيرة النسائية أمام السفارة الأميركية في ميدان جروسفينور، ثم توجهت إلى تجمع في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن.

وأحرق محتجون في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية العلم الأميركي ودمية تمثل دونالد ترامب؛ احتجاجاً على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. ورفع المئات من المحتجين لافتات كتبوا عليها “لا لترامب، لا للكراهية، أميركا كانت دائماً عظيمة” وتوجه المتظاهرون إلى مقر القنصلية الأميركية في مونتريال، وأضرموا النيران في مجسمات ورقية، في الوقت الذي قامت فيه قوات الشرطة الكندية بحراستها.

نصف مليون

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجليس إن أكثر من نصف مليون شخص شاركوا أمس السبت في تظاهرة من أجل الحقوق المدنية وضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد يوم من تنصيبه.

ووففا للمنظمين فإن عدد المشاركين في التظاهرة بلغ 750 ألفا.

وتجاوز عدد المشاركين في “مسيرة النساء” بلوس أنجليس أعداد الأشخاص الذين شاركوا في تظاهرة حول الهجرة عام 2006، بحسب ما قال المتحدث باسم الشرطة أندرو نيمان لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن هذا هو التجمع الأكبر الذي يشهده في المدينة منذ ثلاثين عاما.

أما في نيويورك فقال المنظمون إن التظاهرة التي خرجت في المدينة شارك فيها أكثر من 500 ألف شخص، بينما خرج 250 ألفا في شيكاغو.