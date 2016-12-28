“غلوب سوكر”.. رونالدو وصلاح وعموري الأفضل

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016 خلال حفل جوائز الدورة السادسة لجائزة مؤسسة “غلوب سوكر” العالمية على هامش فعاليات مؤتمر “دبى” الرياضي.

وخطف النجم المصري الجائزة متفوقا على الثنائي، الجزائري رياض محرز جناح ليستر سيتي الإنجليزي، والمغربي مهدى بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وفي السياق، حصل نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو على لقب أحسن لاعب في العالم.

وأعلن عن الجائزة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

أما جائزة أحسن مدير فني ففاز بها المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، الذي تمكن من حصد لقب بطولة كأس أمم أوروبا في كرة القدم مع منتخب بلاده، فيما نال نادي ريال مدريد جائزة “أفضل ناد”، ورئيسه بيريز جائزة “أفضل رئيس”.

ومنح لاعب نادي العين الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) جائزة أفضل لاعب في دول مجلس التعاون الخليجي، علما بأنه حاز هذا الشهر جائزة أفضل لاعب في آسيا التي يمنحها الاتحاد القاري للعبة، فيما منحت جائزة أفضل ناد خليجي إلى الهلال السعودي.