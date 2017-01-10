غوتيريس يدعو إلى "مقاربة جديدة" لتجنب الحروب
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غوتيريس
غوتيريس
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غوتيريس يدعو إلى “مقاربة جديدة” لتجنب الحروب

10 يناير, 2017
وائل فتحى
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دعا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إلى “اعتماد مقاربة جديدة كليا”، لمنع الحروب، وذلك في أول خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه مهامه في مطلع يناير.

وخلف غوتيريس الأمين العام السابق الكوري الجنوبي بان كي مون، في 1 يناير، واعدا بالنهوض بالمنظمة الدولية، ومضاعفة الجهود لحل الأزمات العالمية، مثل النزاعين في سوريا، وجنوب السودان.

واعتبر رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق والمفوض الأممي السابق لشؤون اللاجئين، خلال نقاش تناول تجنب النزاعات أن كثيرا من الوقت والإمكانات تخصص لإدارة الأزمات بدلا من تجنبها.

وقال إن “الشعوب تدفع ثمنا باهظا، ونحن بحاجة لمقاربة جديدة كليا”.

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وائل فتحى

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