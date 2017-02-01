غوتيريس ينتقد قرار ترامب ويصفه بـ”الإجراء الأعمى”

وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس انتقاداً شديداً إلى قرار دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن “الإجراءات العمياء قد لا تكون فاعلة”.

وقال غوتيريس، إن البلدان الساعية إلى تعزيز مراقبة حدودها لا يمكنها اتخاذ تدابير “تقوم على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الديانة أو الاتنية أو الجنسية”.

وهذا الموقف هو الأول لغوتيريس عقب إصدار الرئيس الأميركي ترامب أمراً تنفيذياً يحظر وصول جميع اللاجئين لمدة 120 يوماً، واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، كما يحظر على مواطني كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن دخول البلاد لمدة 90 يوماً.

وأضاف الأمين العام في بيان أن “الإجراءات العمياء التي لا تستند إلى معلومات استخباراتية أكيدة، تكون في العادة غير فعالة لأن الحركات الإرهابية العالمية المتطورة اليوم يمكن أن تلتف عليها”.

وصرح غوتيريس في وقت سابق عبر المتحدث باسمه أنه يأمل في أن تكون الإجراءات الأميركية مؤقتة، إلا أنه لم يندد بها كما لم يدع ترامب إلى إلغائها.

وأعرب غوتيريس عن قلقه بشأن قرارات تتخذ في أنحاء العالم تقوض الحماية الدولية للاجئين.

وقال: “هذا يتعارض مع المبادئ والقيم الأساسية التي تقوم عليها مجتمعاتنا”.