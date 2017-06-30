غوتيريش يحث على تهدئة الأزمة الخليجية تدريجيا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف الأزمة الخليجية على التهدئة التدريجية لتمهيد الظروف اللازمة لإجراء حوار جاد بينها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن غوتيريش، التقى أمس الخميس، مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأن الطرفين تبادلا الآراء حول الأزمة الخليجية.

وقال المتحدث إن غوتيريش “يتابع الوضع حول قطر عن كثب”، نافيا صحة المعلومات التي ترجح إمكانية إحالة مسألة الأزمة الخليجية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام للمنظمة الدولية يؤيد بقوة جهود الوساطة الكويتية و يأمل بأن “تؤدي إلى تهدئة الوضع تدريجيا، وأن تهيئ تدريجيا الظروف اللازمة لإجراء حوار جاد”.

وذكر أن الأمين العام التقى خلال الـ 48 ساعة الماضية أيضا مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فضلا عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبد الله المبارك الصباح لبحث تداعيات الأزمة الراهنة في الخليج.