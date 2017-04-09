غوغل تراجع معلوماتها.. “لا للأخبار المغلوطة”!

أطلقت “غوغل” أداة جديدة لمكافحة انتشار المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت تتيح لمستخدمي محركات البحث التابعة لها أن يعرفوا منذ ظهور النتائج درجة مصداقية المعلومات المعروضة أمامهم، وهل تم التحقق من صحتها.

وعملياً، بات نظام البحث في “غوغل” يقدم حصراً المعلومات ذات العناوين التي تم التحقق من صحتها من جانب مواقع متخصصة بينها “سنوبس” و”بوليفاكت” أو من فرق التثبت من صحة المعلومات في وسائل إعلام معروفة .

وأوضحت المجموعة الأميركية في رسالة نشرتها عبر مدونة تابعة لها أن المواقع المستخدمة في التحقق من صحة المعلومات يجب أن تحظى بموافقة “غوغل”.

وفي المحصلة، تشارك 115 جهة متخصصة في التحقق من صحة المعلومات “”فاست تشيكينغ”” في هذه المبادرة حالياً.

وكتب رئيس قسم المنتجات في شركة “جيغسو” التابعة لـ”غوغل” جاستن كوسلين والباحث في “غوغل ريسرتش” كونغ يو عبر المدونة “من خلال جعل عمليات التحقق هذه أكثر وضوحاً للنظر في نتائج البحث، نعتقد أنه سيكون من الأسهل على الناس التدقيق بها وتقييمها لتكوين رأيهم المستنير الخاص”.