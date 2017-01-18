فايروس “روتا” خطر قديم جديد يهدد الأطفال في الشتاء

مع عودة فصل الشتاء ، تعود نزلات البرد والفايروسات لتسرح وتمرح في فصلها المفضل الشتاء، منها فيروس البرد “الروتا” الذي يصيب الأطفال، والذى يعد الإسهال الشديد أهم أعراضه ورغم أن لقاحات المرض تعطى للطفل منذ ولادته إلا أن ذلك لا يعني حمايته منه مئة في المئة.

تكثر في أوساط الأطفال حالات الإسهال والتقيؤِ في فصل الشتاء ، وما أن تسأل أحدا عن ذلك حتى يقول أنه فيروس يلوث الجو نتيجةَ الطقسِ ، وربما يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، دون الاستناد إلى حقائق علميةٍ وطبيةٍ.

ويعتبر فيروس روتا أحد أهم الأسباب التي تؤدي للأمراض التي تصيب الأطفال في الشتاء ، وهو من اللقاحات التي تعطى للأطفال منذ الولادة إذ إن اصابة الرضع بفايروس روتا قد يعرضهم للإصابة بالجفاف الذي يهدد صحتهم، ويذكر أن هناك عشرات الآلاف من حالات الوفاة تحدث سنويا في العالم نتيجة الجفاف الناتج من الروتا ومضاعفاته، لأن نسبة السوائل في جسم الأطفال أكبر منه في كبار السن.

ويعد الماء ، و الهواء الملوثان بالعطاس والسعال لشخص مريض، إضافة ملامسة الأيدي الملوثة من أهم أسباب انتقال المرض، وتتمثل أعراض الإصابة بالفايروس بارتفاع الحرارة المصاحب للإسهال المائي أو الدموي الحاد والتقيؤ، وتستمر في بعض الحالات إلى أكثرَ من أسبوع، إضافة إلى مغص معوي في بعض الأحيان.

وحتى نحمي أطفالنا من الأمراض في فصل الشتاء لا بد من أن تتبع الأمُ بعضَ الإرشادات السليمةِ ، لحماية طفلها من الميكروبات ، فمن الضروري غسلُ الأيدى باستمرار للطفل، والاهتمام بالنظافة عامة والأكل المتوازن في أوقات محددة باليوم، والاهتمام بالفايتمينات بالتركيز على الطعام الذى يحتوى الخضراوات والفاكهة، حيث إن دعم الطفل بهما يكون السبب الرئيس فى الوقاية من الأمراض خاصة فى فصل الشتاء.