فتح تدعو حماس لإعلان موقفها من الفيدرالية بين غزة والضفة

أكدت حركة فتح الاثنين رفضها التام لإعلان حماس قبولها “بحكومة فيدرالية” بين الضفة الغربية وقطاع غزة كحل لإنهاء الانقسام داعية الحركة لإعلان موقفها الواضح من مثل هذه التصريحات التي أطلقها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، على عدم السماح بتجزئة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكداً رفضه التام والقاطع لتصريحات أبو مرزوق حول “الفيدرالية” بين الضفة وقطاع غزة.

واعتبر محيسن، مثل هذه التصريحات بأنها تمثل “خروجا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.

وقال محيسن، إن “الشعب الفلسطيني موحد، ولا نسمح بتجزئة دولة فلسطين”، مشيراً إلى استياء ورفض الفصائل الفلسطينية لهذا المقترح.

وطالب، حماس بموقف واضح من تصريحات أبو مرزوق، لافتاً إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع القرار الدولي، الذي اعترف بدولة فلسطين عام 2012 على حدود عام 67.