يقول خالد أبو ظهر: حضرت اليوم لقاء المرشح للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون مع الاعلاميين ، وأعضاء مجلس النواب الفرنسي خلال هذا اللقاء تمنى للكل أن يكون عام 2017 أن يكون عاما سعيدا علي الجميع ،وتحدث أيضا عن مشروعه بالنسبة للسياسة علي المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلي أن فرنسا تخلت عن جانب من دورها في السياسة الخارجية لصالح روسيا وتركيا وايران ،ولكن يري أنه علي فرنسا أن تستعيد دورها علي مستوي السياسة الخارجية ،وهو ما يؤكد عليه في برنامجه ،فماهي اطروحات المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون لاستعادة هذا الدور ،وخاصة بالنسبة للأزمة السورية،هذا ما سنتعرف عليه عبر مشاهدة الفيديو التالي.
فرانسوا فيون سيعيد فرنسا لدورها السياسي
10 يناير, 2017
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