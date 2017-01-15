فرنسا: اقتراح ترامب بنقل سفارة أميركا للقدس “استفزاز”

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت الأحد إن اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس سيكون استفزازاً وله عواقب خطيرة.

وقال إيرولت للقناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي: “بالطبع (إنه استفزاز). أظن أنه لن يستطيع أن يفعلها”.

جاءت تصريحات إيرولت خلال اجتماع عن السلام في الشرق الأوسط تستضيفه باريس.

وتابع: “ستكون له عواقب وخيمة للغاية وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الأمر على جدول أعمال رئيس أميركي لكن ما من أحد سمح لنفسه باتخاذ القرار.

وأضاف: “لا يمكن للمرء أن يتبنى هذا الموقف الأحادي الواضح. يجب أن تُهيأ الظروف للسلام”.