فرنسا تحبط محاولة دهس حشد من المصلين في ضاحية باريسية

قالت الشرطة الفرنسية إن رجلا اعتقل بعد أن حاول أن يدهس بسيارته حشدا أمام مسجد في ضاحية كريتيل بباريس أمس الخميس مضيفة أنه لم تقع إصابات.

وذكرت الشرطة أن دوافع الرجل لم تتضح بعد وإنه لم ينجح في دهس الحشود بسبب حواجز وضعت أمام المسجد، في حادث مماثل لذلك الذي شهدته لندن في يونيو/حزيران حين دهس مهاجم حشدا من المصلين أمام مسجد في منطقة “فنزبري بارك” بعد انتهاء صلاة التراويح في ساعة متأخرة.

وفي محاولة الدهس أمس الخميس التي أحبطتها الشرطة الفرنسية، قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن الرجل قال إنه كان يريد الانتقام لهجمات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية أسفرت عن مقتل العشرات في باريس خلال الأعوام الأخيرة.

وحادث أمس الخميس هو الثاني الذي تشهده فرنسا في 10 أيام، حيث كانت الداخلية الفرنسية قد أعلنت في 19 يونيو/حزيران أن سائقا صدم بسيارته شاحنة للشرطة، متعمدا على ما يبدو في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب بمكتب مدعي باريس حينها إنها فتحت تحقيقا، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن سيارة واقعة الشانزليزيه كان بها متفجرات وأن سائقها لقي مصرعه.

وقال الوزير إن الحادث كان “محاولة هجوم”، فيما صرحت مصادر للشرطة أنها عثرت على قوارير غاز ومسدسات وكلاشنيكوف في سيارة المهاجم.

وفي مساء يوم 14 يوليو/تموز 2016 وقع هجوم في نيس عندما قام رجل بقيادة شاحنة بضائع عمدا باتجاه حشد من الناس كانوا يحتفلون بيوم الباستيل في متنزه الإنكليز. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 84 شخصا، بينما قتلت الشرطة المهاجم وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية العملية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تعرضت العاصمة الفرنسية لأسوأ الاعتداءات الارهابية قتل وأصيب فيها المئات.