فرنسا تدعو روسيا لوقف الأعمال العسكرية بسوريا
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رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف
رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف
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فرنسا تدعو روسيا لوقف الأعمال العسكرية بسوريا

2 يناير, 2017
أحمد علي
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دعت فرنسا الاثنين روسيا لوقف الأعمال العسكرية في سوريا واحترام وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه موسكو وتركيا سعياً لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات.

وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف لإذاعة “فرانس انتر”: “ندين تماماً كل ما يمكن أن تقوم به روسيا في سوريا ويكون من شأنه الإسهام في استمرار القتال”.

ورحبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتفاق الهدنة بالإجماع وانتهك الاتفاق مراراً منذ بدء سريانه وتتبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بانتهاكه.

وحذر المعارضون من أنهم سيتخلون عن الهدنة إذا استمر الجانب الحكومي في انتهاكها وطلبوا من الروس الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد أن يكبح جماح هجمات الجيش والمقاتلين المتحالفين معه في منطقة وادي بردى بحلول الساعة الـ8 مساء.

وقال كازنوف: “نأمل أن تستمر المحادثات بين القوى السورية حتى يتماسك وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “نطلب من الروس الكف عن المشاركة في العمليات العسكرية وهي عمليات قاتلة” ولم يحدد أي العمليات يشير إليها.

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أحمد علي

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