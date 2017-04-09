فرنسا تطرد حفيد مؤسس الإخوان

قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، إنها طردت إماماً سويسرياً من أصل مصري بسبب تصريحات وتصرفات سابقة تشكل تهديداً خطيراً على النظام العام.

واعتقلت الشرطة هاني رمضان في كولمار شمال شرق فرنسا، حيث كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر.

وقال بيان وزارة الداخلية: “وزير الداخلية ماتياس فيكل أمر هاني رمضان بالعودة إلى سويسرا هذا المساء”.

وأضاف البيان أن رمضان معروف بأنه تحدث وتصرف بطريقة تشكل تهديداً خطيراً للنظام العام.

يشار إلى أن هاني رمضان (57 عاماً) هو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، وهو ابن القيادي الإخواني سعيد رمضان وشقيق الإخواني البارز طارق رمضان، وأثار جدلاً كبيراً في سويسرا بسبب آرائه المتطرفة، وخاصة حول مرض الإيذر إذ ذكر أنه “عقاب إلهي ولا يتعرض للإصابة به سوى الأشخاص ذوي التصرفات الجنسية المُنحرفة”.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى عقب موجة هجمات شنها متشددون منذ يناير كانون الثاني عام 2،015 والتي أسفرت عن مقتل ما يربو على 230 شخصاً.