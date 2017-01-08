فرنسا تعزز جيشها الرقمي لمجابهة خطر حقيقي قادم

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد إن فرنسا أقل عرضة من الولايات المتحدة للهجمات الالكترونية من دول أجنبية وإن الجيش الفرنسي سيعزز موارده للتصدي لهذه الهجمات.

وفي مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية قال لو دريان إن هناك خطرا حقيقيا بوقوع هجمات الكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل بالإضافة إلى هجمات ضد الديمقراطية ووسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت وكالات المخابرات الأميركية في تقرير نُشر الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر توجيهات بشن حملة الكترونية لمساعدة فرص نجاح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات من خلال تشويه صورة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وسئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا بمنأى عن مثل هذه الهجمات فقال” بالطبع لا يجب أن نكون ساذجين.”

وستُجري فرنسا انتخابات رئاسية في ابريل/نيسان ومايو/أيار. وقال المرشح المحافظ البارز فرانسوا فيون إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا وأشاد به بوتين. وتؤيد أيضا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز العلاقات مع روسيا.

وتوترت العلاقات بين فرنسا وروسيا بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وبسبب دور روسيا في الحرب في سوريا. وألغى الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند بيع سفن حربية لروسيا ولعب دورا رئيسيا في فرض عقوبات على روسيا بشأن القرم.

وقال لو دريان إنه لو كان قد تم التلاعب فعلا في الانتخابات الأميركية فإن ذلك سيعد تدخلا غير مقبول لأن استهداف النظام الانتخابي لبلد يعني مهاجمة مؤسساته الديمقراطية وسيادته.

وقال “أجهزتنا بحثت الموضوع لاستخلاص الدروس من أجل المستقبل.” وأشار لو دريان أيضا إلى هجوم الكتروني تعرضت له محطة تي في 5 موند التلفزيونية الفرنسية في 2015.

وفي ابريل/نيسان 2015 أوقف متسللون بث المحطة. زقالت مصادر قضائية فرنسية فيما بعد إن متسللين روسا لهم صلة بالكرملين ربما هم المسؤولون عن هذا الاختراق.

وقال لو دريان إن عدد الهجمات الالكترونية ضد وزارته تضاعف سنويا وإنه في 2016 تمكن الأمن من إحباط 24 ألف هجوم خارجي تضمنت محاولات لتعطيل أنظمة الطائرات الفرنسية بلا طيار.

وأضاف أنه يجب ألا تتمكن فرنسا من الدفاع عن نفسها فحسب في مواجهة الهجمات الالكترونية وإنما يجب أن تكون قادرة أيضا على أن تضرب بنفسها إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال إنه ستتم مضاعفة عدد”الجنود الرقميين” بالجيش الفرنسي إلى 2600 بحلول 2019 بدعم من 600 خبير الكتروني إضافيين.

وأضاف أنه في حالة وقوع هجوم الكتروني فإن فرنسا سترد بنفس الطريقة وبالأسلحة التقليدية أيضا.