فرنسوا فيون يصف الأسد بانه “ديكتاتور”

قال مرشح اليمين الى انتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون الاربعاء ان الرئيس السوري بشار الاسد “ديكتاتور ومراوغ”،وذلك ردا على “ترحيب” الاسد بموقف فيون حيال سوريا.

واضاف خلال مقابلة مع قناة “بي اف ام” الفرنسية ان “بشار الاسد ديكتاتور ومراوغ. اود ان الفت انتباه وسائل الاعلام الفرنسية الى حقيقة انه ليس من الضروري القبول بتلاعبات بشار الاسد”.

وكان الرئيس السوري قال ردا على سؤال حول فيون في مقابلة بثتها الاثنين العديد من وسائل الاعلام الفرنسية ان “خطابه حول الارهابيين او حول اولوية مكافحة الارهاب دون التدخل في شؤون الدول الأخرى هو موضع ترحيب”.

واكد فيون الذي يؤيد حوارا مع جميع اطراف النزاع في سوريا “من الواضح انه مراوغ. قيام ديكتاتور بادلاء تصريحات امام القنوات التلفزيون الفرنسية حول السياسة الفرنسية هو مراوغة”.

وتابع “لا اؤيد بقاء الاسد في السلطة فهو ديكتاتور لديه ماض دموي (…). اقول فقط (…) ان بشار الاسد يحظى بدعم قسم من الشعب (…) وان الدبلوماسية الفرنسية والغربية اقصتا نفسهيما من النزاع السوري برفضهما فكرة التحدث مع الاسد”.

وكان فيون قال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين عن اليمين، انه سيعيد في حال انتخابه فتح “منصب دبلوماسي على الاقل في دمشق لكي تكون هناك قناة اتصال مع النظام السوري” مؤكدا ان دمشق تشكل افضل حماية لمسيحيي الشرق بمواجهة الجهاديين.