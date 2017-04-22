فلسطين تنتفض دعماً للأسرى .. وإسرائيل تواجهها بالرصاص

خرجت مسيرات عارمة ووقفات تضامنية في أنحاء الضفة الغربية، دعماً للأسرى ومساندة لهم في الإضراب عن الطعام، حيث تصدى الاحتلال لها وقمعها ما أدى إلى إصابة العشرات بالجروح والاختناق بالرصاص والغاز، كما اعتقل عدداً من الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط معتقل “عوفر”، المقام على أراضي قرية رافات وبلدة بيتونيا غرب رام الله، عقب أداء صلاة الجمعة على أراضي قرية رافات تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في يومهم الخامس.

وتوجهت مسيرة نحو معتقل “عوفر”، الذي تعتقل فيه قوات الاحتلال أكثر من ألف أسير، أضرب عدد منهم عن الطعام، حيث أصر المشاركون على إيصال رسالتهم التضامنية ومساندة الأسرى في إضرابهم.

وأطلقت قوات الاحتلال كميات كبيرة من قنابل الغاز السام وقنابل الصوت لقمع المشاركين في المسيرة والذين قدر عددهم بالمئات، حيث حاولت قوات الاحتلال إبعادهم عن أراضيهم المصادرة لصالح المعتقل.

ورغم إطلاق الغاز وقنابل الصوت والرصاص المعدني إلا أن المتظاهرين لم يغادروا المكان، رغم وقوع الإصابات.

وأصيب ثمانية فلسطينيين وناشط إسرائيلي، بينهم مراسل فضائية فلسطين، بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاماً.

ونظم أهالي قرية بلعين شمال غرب رام الله، مسيرتهم الأسبوعية في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، معربين عن تضامنهم مع الأسرى المضربين، بمشاركة أهالي القرية ومتضامنين دوليين ونشطاء إسرائيليين ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى المضربين عن الطعام وقادة الحركة الأسيرة مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

ودعت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان على لسان منسقها عبد الله أبو رحمة، إلى التصعيد بكافة أشكاله دعماً للأسرى وضد الاحتلال وحكومته “المتطرفة” التي تتسابق بصورة عنصرية في استهداف الفلسطينيين والاعتداء عليهم وإطلاق النار بصورة مباشرة عليهم، وتستمر في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، وتهجير المواطنين قسرياً لصالح بناء المستوطنات.

وأقام عشرات المواطنين صلاة الجمعة، في أراضي بلدة دير استيا شمال سلفيت الواقعة في الجهة الغربية بالقرب من الطرق الزراعية، التي أغلقها الاحتلال العام الماضي بمسدات حديدية تمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم.

ونظمت مسيرة تضامنية مع الأسرى، من أمام خيمة التضامن المقامة على أبواب مخيم العزة للاجئين شمال بيت لحم، بعد صلاة الجمعة. وقمعت قوات الاحتلال بقنابل الغاز المواطنين الذين خرجوا بعد الصلاة بتظاهرة تجاه المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، الذين حملوا لافتات ونادوا بشعارات مساندة للأسرى، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز.

وفي مدينة نابلس، شارك المئات من أهالي المحافظة بالصلاة التي أقيمت في ميدان الشهداء من أجل التضامن مع الأسرى في إضرابهم عن الطعام والتي دعت إليها حركة “فتح” وفصائل نابلس. وأقام الأهالي الصلاة بجانب خيمة الاعتصام، من أجل تفعيل الحراك الجماهيري مع الأسرى وخاصة في اليوم الخامس لمعركة “الأمعاء الخاوية”.

وفي مدينة القدس المحتلة اضطر عشرات المصلين الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى إلى إقامة صلاة الجمعة عند باب الأسباط – أحد أبوابه- تأكيداً على حقهم بالوصول إلى أقرب نقطة للمسجد وعدم تركه، مؤكدين على دعمهم للأسرى في إضرابهم عن الطعام الذي يدخل يومه الخامس.

وأعلن عدد من القيادات السياسية والشعبية داخل أراضي 1948، عن إضراب رمزي عن الطعام، تضامناً مع الأسرى. وقد أقيمت خيمة للاعتصام على مقربة من دوار يوم الأرض في مدينة عرابة البطوف، بحضور رئيس لجنة المتابعة النائب محمد بركة، ورئيس بلدية عرابة البطوف علي عاصلة وقيادات قُطرية ومحلية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت ستة مواطنين من الخليل، وواحداً من العيزرية، كما اعتقلت 3 أطفال من مخيم الدهيشة، بدعوى إلقاء زجاجات حارقة على معسكر للجيش الإسرائيلي في التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” جنوب مدينة بيت لحم.

وقال الاحتلال إن قواته داهمت “ورشة حدادة” في الخليل، تضم ست مخارط وقد جرى تفكيكها ومصادرتها، مدعية أنه جرى العثور على أسلحة في المخارط، كما داهمت قوات الاحتلال محطتين للمحروقات في بيت أمر شمال الخليل.