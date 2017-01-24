فيدرر المذهل يواصل صحوته في بطولة أستراليا

حقق روجر فيدرر، الفائز باللقب أربع مرات، فوزا ساحقا على ميشا زفيريف 6-1 و7-5 و6-2 بأداء مذهل من كافة الجوانب ليتأهل لقبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة 13 في تاريخه بعد مباراة استمرت 92 دقيقة، الثلاثاء.

وفي سعيه لإحراز لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى، الأول منذ 2012، أحبط فيدرر (35 عاما) أسلوب لعب منافسه الألماني الذي يعتمد على التقدم للشبكة بعد الإرسال ليضرب موعدا في قبل النهائي مع مواطنه السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وفاجأ زفيريف، المصنف الأول عالميا آندي موراي في الدور الرابع، لكن فيدرر كان منافسا أصعب تماما على ملعب رود ليفر وخسر اللاعب الألماني المجموعة الأولى في 19 دقيقة قبل أن يدخل أجواء اللقاء تدريجيا.

وساهم المصنف 50 عالميا في مواجهة ممتعة رغم أنها قصيرة بضرباته الجيدة واللعب من على الشبكة، لكن فيدرر متمكن في هذا الأمر أيضا، وقد أرسلته الضربة الحاسمة رقم 65 له في المباراة إلى قبل النهائي، للمرة 41 في البطولات الأربع الكبرى.