فيديو.. لحظة إطلاق النار في مطار فلوريدا

أظهر فيديو لموقع “تي إم زد.كون” لحظة إطلاق الجندي الأميركي استيبان سانتياغو، للنار من مسدسه في صالة ركاب مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية.

وكشفت لقطات فيديو كاميرا مثبتة في المطار الجاني وهو يتقدم وخلفه وأمامه مجموعة من الركاب، لكنه وبسرعة فائقة انتزع مسدسه من الجانب الأيمن، والذي كان يخفيه تحت بنطال أسود، وقميص أخضر داكن.

وفور انتزاع الجاني لمسدسه توجه به إلى مجموعة لم تتمكن كاميرا التصوير من رصدهم، ليطلق عدة رصاصات سريعة عليهم، وبدأ بعدها بالركض فيما يبدو، قبل أن يختفي من المشهد.

وأظهرت اللقطات هرب عشرات الركاب الذين كانوا خلفه، وعودتهم إلى الوراء، والانبطاح على الأرض، والتواري خلف السلالم، والحوائط.

ومثل الجندي استيبان سانتياغو في وقت سابق الاثنين، أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بعد 3 أيام على تنفيذه الهجوم الدامي في مطار فورت لودرديل.

وأوردت “رويترز” أن سانتياغو ( 26 عاما) سيحاكم بتهمة ارتكاب جريمة عنف بسلاح ناري، والتسبب بمقتل 5 أشخاص وجرح عشرات آخرين، وقد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وقالت العريضة الجنائية إنه “أطلق النار بطريقة منظمة” بين 10- 15 مرة مصوبا مسدسه على رؤوس ضحاياه.

واعترف سانتياغو خلال التحقيق معه بأنه خطط للهجوم في المطار، لكن المحققين يسعون معرفة ما إذا كان المتهم مصابا بخلل عقلي أم أنه نفذ الهجوم بدوافع إرهابية.

وخدم سانتياغو في الجيش الأميركي بالعراق عام 2010، وجرى تسريحه “بشكل مشرف” من الحرس الوطني العام الماضي.