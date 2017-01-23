فيسبوك في ورطة مجددا.. اغتصاب جماعي في “بث مباشر”

لا يكاد موقع فيسبوك يخرج من ورطة حتى يقع في أخرى بسبب ميزة البث المباشر التي أطلقها منذ نحو عام، لكنه لا يقدر على التحكم بها بشكل كامل.

وفي أحدث واقعة، قامت عصابة سويدية باغتصاب جماعي لفتاة وبثوا هذا الفعل الشائن على الهواء مباشرة عبر تقنية البث المباشر في فيسبوك.

واعتقلت الشرطة السويدية، 3 أشخاص على خلفية الحادثة التي جرت في مدينة أوبسالا، رابع أكبر مدينة في البلاد.

وحسب التقارير فإن المجموعة بثت المشاهد ضمن مجموعة على فيسبوك من إحدى الشقق السكنية في أوبسالا، جنوب شرقي السويد.

وأضافت أن الشرطة في إقليم أوبسالا تحقق في الحادث، بعد أن تلقت بلاغا بخصوصه من سكان محليين، إلا أنها لم تفصح عن أي معلومات.

وذكرت التقارير عن مواطن سويدي من مكان وقوع الحادثة قوله: “اعتقدت في البداية أنها مزحة.. لكن يبدو أنها فعلة سيئة مدبرة”.

وشهد موقع فيسبوك في السابق عدة حوادث مشابهة تنوعت بين الاعتداء الجنسي وجرائم القتل، والانتحار وكان آخرها ما قامت به مراهقة أميركية من ولاية جورجيا حين انتحرت في بث مباشر على فيسبوك.