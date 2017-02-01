فيصل بن تركي: العالمي شاغل العالم

حسم الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي موضوع الاستفادة من فترة التسجيل الثانية “الشتوية” بتأكيده عدم جلب أي عنصر إضافي لدعم الفريق، مع بقاء المحترفين الأجانب الثنائي الكرواتي مارين توماسوف، وإيفان توميتشاك، الأوروجوياني فيكتور أيالا، والبرازيلي برونو أوفيني حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس النصر: “بنسبة كبيرة لا توجد أي نية لدى الإدارة أو الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش البحث والتعاقد مع أي لاعب خلال فترة التسجيل الحالية “الشتوية” لتدعيم صفوف الفريق الأول”.

وأضاف: “إدارة النادي اجتمعت بالجهاز الفني خلال الأيام الماضية، قررنا عدم تغيير أي لاعب أجنبي أو البحث عن تعاقد آخر ولا حتى مع لاعب محلي في الفترة الشتوية”.

وشدد: “الأسماء الحالية في الفريق تحظى بثقة الجهاز الفني، هم من أفضل اللاعبين في السعودية ولله الحمد”.

وتابع: “التفكير في التعاقد مع أسماء أخرى في ظل استقرار الفريق فنيا وهو ينافس على صدارة دوري جميل للمحترفين ووصوله لنهائي كأس ولي العهد لن يفيد الفريق، بل سيزيد الأعباء المالية على النادي”.

وبين: “هناك عدد من الالتزامات المالية تسعى الإدارة لسدادها وتقليص ديون النادي بدلا من التعاقدات غير المضمونة التي ستزيد أعباء النادي ماديا؛ وهذا ليس في صالح النادي”.

وعن تردد بعض الأسماء الأجنبية التي يفاوضها النصر لضمها في الفترة الشتوية.

قال: “غير صحيح، أطالب جماهير نادينا الغالية عدم الالتفات لمثل هذه الإخبار التي أصبحت شائعات، نسمعها في كل فترة انتقالات بالتحديد على النصر، النادي أصبح شاغل العالم في كل الأحوال، قد نسمع أن هناك لاعبين كثيرين سيأتون للنصر خلال الفترة الشتوية، لكن أؤكد لكم أن هذا غير صحيح”.

وختم: “أتمنى من جماهير النصر الوفية والغالية على قلوبنا دعم النادي ولاعبي الفريق الموجودين، بإذن الله سنسعدهم في نهاية الموسم بالبطولات، وسعادة كبيرة خلال مواصلة الفريق تحقيقه لنتائج إيجابيه، أعد أنصار النادي بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة ليشاهدوا نصرهم الذي عهدوه”.