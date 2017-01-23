فرانسوا فيون يبحث مع ميركل تقوية العلاقات بين البلدين

ناقشت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع المرشح المحافظ لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الاثنين، أوجه الضعف التي تعاني منها العلاقات الألمانية الفرنسية بالإضافة إلى ردود الأفعال على تصريحات الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين ميركل وفيون في برلين ،وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية “شتيفن زايبرت” إن اللقاء اتسم بطابع سري نظرا لأنه يجمع بين المستشارة الألمانية ومرشحي دول أخرى للانتخابات الرئاسية .

وأنه من المؤكد أن يتضمن اللقاء تصريحات فيون الأخيرة التي أعلن فيها أن الشراكة الفرنسية الألمانية أصبحت حاليا أضعف مما كانت عليه في السابق.