في محاولة لإنقاذه.. السراج يلغي قرارات “الرئاسي الليبي”

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إلغاء كافة القرارات التي اتخذها، في خطوة فسرت بأنها محاولة أخيرة، لإنقاذ المجلس من “السقوط الكامل”.

وقال السراج في كلمة مصورة نقلتها قناة “ليبيا” الرسمية بطرابلس في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء: “المجلس الرئاسي ومنذ الإعلان عنه وبعد حوار دام قرابة العامين، ورغم كل الضغوط التي يتعرض لها، لم يترك جهدًا ولم يدخر وقتًا لإنجاح التوافق بين جميع الأطراف، لكن ما حدث مؤخرًا من صدور بعض القرارات المصيرية والسيادية دون وجود توافق أو تشاور بين الأعضاء، يزيد من تباعد الليبيين والشقاق بينهم”.

وأضاف “بصفتي رئيسًا للمجلس الرئاسي أرفض رفضًا قاطعًا أن يكون المجلس سببًا في وأد توافق الليبيين، وبحكم المسؤولية الوطنية أعلن إلغاء كافة القرارات التي صدرت دون توافق، والمتعلقة بتعيينات وظائف سيادية وقيادية أمنية ومدنية عليا، لأن هذه القرارات تمس بشكل مباشر أمن واستقرار البلاد”.

وقدم موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، استقالته من منصبه، احتجاجًا على “فشل المجلس في حل الأزمات، ومساهمته في إطالة النزاع بين الأطراف السياسية”.

وعبر السراج، عن أسفه من استقالة الكوني، وقال “أتفهم غضبه ونأمل أن يتراجع عن استقالته”، مشيرًا إلى “أنه وأعضاء المجلس على تواصل دائم معه لإقناعه بالعدول عن استقالته”.

وفي السياق، قدم المستشار إبراهيم بوشناف اعتذاره عن تولي حقيبة العدل في حكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي، مطالبًا البرلمان الليبي البحث عن الأزمة السياسية.