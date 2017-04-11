قائد الوحدة الإماراتي: ارتداء قميص الهلال شرف لأي لاعب

أكد إسماعيل مطر، قائد الوحدة الإماراتي، أن ارتداء قميص الهلال، شرف لأي لاعب، مشيرا إلى أن الخسارة أمام الفريق السعودي، سببها إهدار الفرص.

وخسر الوحدة، مباراته أمام الهلال (0-1) في الجولة الرابعة، من دورى أبطال آسيا ضمن المجموعة الرابعة، في اللقاء الذي أقيم في الرياض، ليتجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة، في مؤخرة الترتيب، ويفقد فرصته في التأهل، و قد تبادل مطر، قميصه مع عبد الله الزوري، قائد الهلال عقب المباراة.

وقال في هذا الصدد: ” لي الشرف أن أتبادل قميصي مع عبد الله الزوري، فهو لاعب كبير، له اسمه في الهلال والمنتخب السعودي، وأي لاعب له الشرف، أن يرتدي قميص الهلال ” .

وأضاف، في تصريحات صحفية: ” المباراة كانت مليئة بالأخطاء من الفريقين. الهلال استغل ركلة الجزاء، وسجَّل هدف الفوز، وفي نفس الوقت، جاءت لنا ركلة مماثلة لم نستغلها، وأهدرنا فرصًا عديدة ” .

وعن سبب المساحات في دفاع فريقه، علَّق قائلًا: ” لم يكن أمامنا سوى الفوز، لذلك ظهرت مساحات كبيرة في الشوط الثاني، وكنا نتمنى أفضل مما حدث، لكن هذه هي كرة القدم ” .

وأكد مطر أن لاعبي فريق الهلال، أكثر خبرة من زملائه؛ بسبب تمرسهم على البطولة، ووصولهم للنهائي في نسخة 2014، معتبرًا أن أرضية الملعب كان لها دور في ضياع الفرص؛ بسبب مساعدتها على الانزلاق.