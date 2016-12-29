"قبلة حقيقية" عن بعد بفضل كيسنجر
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كيسنجر هو أداة مبتكرة سترى النور قريبا خاصة بالتقبيل عن بعد
كيسنجر هو أداة مبتكرة سترى النور قريبا خاصة بالتقبيل عن بعد
تكنولوجيا منوعات

“قبلة حقيقية” عن بعد بفضل كيسنجر

29 ديسمبر, 2016
أحمد سالم
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لم يتمكن الخبراء إلى حدود الساعة من تطوير أدوات تساعدك على نقل الروائح وإرسال المذاقات من خلال الهواتف الذكية، ولكن قريبا سيصبح بإمكانك إرسال قبلات لأقاربك وأصدقائك أو من تحب.

وحسب التقارير إن جهازا يسمى “كيسنجر” سيمكنك من التعبير أكثر عن مشاعرك وأحاسيسك خلال مكالمات الفيديو عبر تطبيق سكايب أو فايس تايم، مضيفا أنه سيكون على المستخدم وضع شفاهه على الجهاز وفي نفس الوقت سيشعر المتلقي بالقبلة، كما لو أنها حقيقية.

كيسنجر هو أداة مبتكرة سترى النور قريبا خاصة بالتقبيل عن بعد، تعمل على الهواتف الذكية، حيث تنقل القبلة بكافة مشاعرها إلى الطرف الآخر دون الحاجة للاتصال المباشر.

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أحمد سالم

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