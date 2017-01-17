قتلة الدبلوماسيين الإماراتيين من “مدرسة مولوي أحمد قندهار”

اتهمت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، “جهات مقيمة في كويتا” الباكستانية بالتخطيط والأمر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى محافظة قندهار الأفغانية الذي تسبب بمقتل 12 شخصاً بينهم الدبلوماسيون الإماراتيون ونائب محافظ المدينة، وفق وكالة الأنباء الأفغانية خاما.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني التابعة لوكالة المخابرات الأفغانية، عبد الحسيب صادقي، أن الأدلة والمؤشرات التي توصلت فرق التحقيق إليها، تُشير إلى تورط مدرسة مولوي أحمد قندهار الدينية في كويتا الباكستانية، في الأمر والتخطيط والتنفيذ.

من جهتها، نقلت وكالة باجهوك الأفغانية عن رئيس شرطة قندهار، الجنرال عبدول رازق، أن السلطات اعتقلت 17 مشتبهاً به في إطار تحقيقاتها، التي سمحت لها بمعرفة تفاصيل الإعداد للهجوم وكيفية وصول المتفجرات التي أخفيت بدقة في عربات تُستعمل لخدمة الضيوف في بيت الضيافة التابع لمقر إقامة محافظ قندهار.