قتلى في أسوأ اشتباك منذ أسابيع في شرق أوكرانيا

قتل ثلاثة من عناصر القوات الأوكرانية ومتمرد في تجدد القتال بين القوات الأوكرانية والمتمردين الانفصاليين المدعومين، الأحد، في أكثر الاشتباكات دموية في شرق أوكرانيا منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أولكسندر موتوزيانيك إن ثلاثة جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب آخر أثناء معركة للسيطرة على بلدة أفديفكا الصناعية الرئيسية.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت هذه البلدة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والقريبة من دونيتسك التي أعلنها المتمردون “عاصمة” لهم، أعنف الاشتباكات في الحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وأضاف المتحدث “اليوم حاول العدو السيطرة على منطقة أفديفكا الصناعية” لافتا إلى أن القتال شهد إطلاق قذائف مدفعية ثقيلة العيار.

ويأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن في ديسمبر.

وقتل نحو 10 آلاف شخص منذ بدء التمرد في 2014 في شرق أوكرانيا.