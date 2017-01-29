قرقاش: سلاح إيران لن يغير نتيجة الحرب في اليمن

اعتبر الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير للدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات الأحد، إن «‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد وإطالة أمد الحرب هناك».

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «‏النفي الإيراني المتكرر حول تسليح التمرد الحوثي يبطله دليل مادي حول تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن، صدقية الدليل الحسّي تدحض البيان السياسي».

‏وأكد أن السلاح الإيراني في اليمن، كما هو في سائر بلاد العرب، عامل فرقة وعنف وعدم استقرار، ويبقى أنه لن ينجح في تغيير نتيجة الحرب في اليمن.