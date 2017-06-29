قضية العويس تعود من جديد.. الشباب يطالب بالتحقيق ويهدد

طالبت إدارة نادي الشباب اتحاد كرة القدم بالتحقيق مع خالد المقرن وطارق التويجري بخصوص قضية الحارس محمد العويس على خلفية اطلاع المقرن على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.

وما ذكره طارق التويجري بأنه قدم استقالته من منصبه بسبب تدخل أعضاء اتحاد الكرة.

وقالت إدارة الشباب في بيان رسمي: إنها تطالب بالتحقيق عن أسباب العلم المسبق لخالد المقرن والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع العويس.

وأضافت: “نطلب التحقيق في حقيقة ما أعلن في الإعلام على لسان طارق التويجري عن أن سبب الاستقالة هو تدخل أعضاء اتحاد القدم”.

وأنهت بالتأكيد على أن الشباب يطالب في التحقيق في البندين أعلاه من قبل هيئة الرياضة، أو سيضطر للمطالبة بها من أي جهة حكومية أو رياضية داخل أو خارج السعودية.