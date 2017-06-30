قطر تبحث تمديد مهلة الـ10 أيام للتهرب من المطالب الخليجية

قالت قطر أمس الخميس إنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة مطالب قدمتها دول عربية وخليجية في قطيعة مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب وانحيازها لإيران.

وقال مسؤول في واحدة من الدول الأربع إنها أرسلت قائمة من 13 مطلبا إلى قطر تضمنت إغلاق تلفزيون الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وأمهلت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب.

ومن المتوقع أن تنتهي المهلة يوم الأحد. وتحاول الكويت التي لم تقطع علاقتها بقطر الوساطة في النزاع بدعم من واشنطن.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري للصحفيين في واشنطن “بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد ردود ملائمة للقائمة التي قدمت لنا”.

وأضاف “ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات”.

وفي ازدواجية خطاب معهود، أعلن الوزير القطري الاستعداد للحوار لكنه أضاف أن المطالب غير واقعية.

وفي وقت سابق قال إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه أضاف أن بعض المطالب تجافي المنطق.

كما جدد انكار علاقات بلاده بتنظيمات ارهابية قائلا “لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر”.

وقالت قطر إنها تدرس التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد ما تسميه “الحصار” على اثر القطيعة الدبلوماسية والتجارية التي أعلنتها السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.

وقال علي الوليد آل ثاني ممثل قطر لدى المنظمة “نعمل وفقا لفرضية أن هذه الإجراءات ستطبق لفترة. ليست بالضرورة كذلك لكننا نعمل بناء على هذه الفرضية”.

وأضاف “نحن نستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة بما في ذلك هيئة تسوية المنازعات (في منظمة التجارة العالمية) لكن دون الاقتصار عليها”.

وقال مصدران مطلعان أمس الخميس إن منظمة قطرية تعمل في مجال حقوق الإنسان استعانت بمكتب محاماة سويسري للمساعدة في طلب تعويضات للمواطنين الذين تضرروا بسبب القطيعة الخليجية والعربية.

وكان سفير الإمارات لدى روسيا قد قال إن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب، مضيفا في مقابلة صحفية أن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.

وفي اصرار على التعنت، قال وزير الخارجية القطري إنه نظرا لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط “كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله”.

وتدعم تركيا الدوحة في الأزمة الإقليمية. وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية أمس الخميس إنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع القطري أنقرة الجمعة ويعقد محادثات مع نظيره التركي.

وحث أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قطر على أن تختار جيرانها العرب.

وقال على تويتر الأربعاء “وقد قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الأيديولوجيا وهم زائل”.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي قصيدة على حسابه على إنستغرام الليلة الماضية دعا خلالها قطر إلى الاتحاد مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.