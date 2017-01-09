قطر تشرع بإنشاء سفارة لها في قطاع غزة

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة.

وقامت اللجنة بعقد اجتماع تمهيدي مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص للحديث عن هذا المشروع المرتقب.

يشار إلى أنه قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع صباح يوم الخميس الماضي، بمشاركة مقاولي الشركات، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع.

ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة إلى الجنوب من ميناء غزة، وتحديداً على شارع الرشيد الساحلي، إذ تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات.