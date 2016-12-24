قلق فى طهران بعد اقتراب طائرة بدون طيار من مقري روحاني وخامنئي

أسقط سلاح الجو الإيراني طائرة بدون طيار في وسط طهران، امس، فيما كانت تقترب من مقري الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

وأثارت الطائرة قلق السلطات في طهران وأطلقت نيران كثيفة على الطائرة فيما كانت تقترب من منطقة باستور الاستراتيجية حيث مقر إقامة خامنئي ثم أسقطها الدفاع الجوي، لكن تبين فيما بعد أن الطائرة تخص طاقم فيلم يصور لقطات من الجو لفيلم وثائقي.

وقال سكان في وسط طهران على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا دوي إطلاق نار وانفجار.

ونقلت وكالة “إيلنا” للأنباء عن مصدر لم تسمه أن الطائرة أسقطت حين “اقتربت من منطقة محظورة قرب مكتب الزعيم الأعلى” .

وذكر المصدر، لاحقا، ان الطائرة تخص فريقا ينتج فيلما وثائقيا وحصل على تصريح بالتصوير لكنه “بدأ بدون قصد توجيه الطائرة صوب منطقة محظورة”.