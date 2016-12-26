قمة الأهلي والعين تشد الأنظار في كأس الإمارات

ينطلق نادي الجزيرة الإماراتي الاثنين في حملة الدفاع عن لقبه في كأس الإمارات في مواجهة لا تخلو من الصعوبة أمام الاتحاد كلباء، في دور الـ 16 الذي يشهد قمة منتظرة بين العين والأهلي.

ويخوض الوصل مباراة مع بني ياس فيما يلعب الظفرة مع حتا، على أن يستكمل الدور، الثلاثاء، بين الشارقة والعروبة (درجة ثانية)، والنصر ودبي (درجة ثانية)، والشباب والإمارات والوحدة ودبا الفجيرة.

وتحظى قمة العين والأهلي باهتمام لافت خلال الأعوام الأخيرة في كرة القدم الاماراتية، إذ يتقاسم الفريقان السيطرة على لقب الدوري منذ 2012، ويضمان في صفوفهما أبرز لاعبي المنتخب الوطني، فضلا عن أجانب من مستوى جيد.

ولم يشهد، هذا الموسم، لقاء بين الفريقين في الدوري، بعد بسبب إرجاء مباراتهما إلى 31 ديسمبر الجاري، لارتباط العين بدوري أبطال آسيا، وفق ما نقلت فرانس برس.

ووصف مدرب العين الكرواتي، زلاتكو داليتش، المباراة مع الأهلي بالـ”نهائي المبكر”، مؤكدا أن “لقاءات الفريقين تحظى دائما باهتمام واسع”، كما قال إن الفريق سيسعى بكل قوة ليفوز.

ويلعب العين مباراته بصفوف مكتملة، بعدما عاد إلى صفوفه المدافعان إسماعيل أحمد ومهند العنزي إثر توقيفهما، بينما أراح المدرب البرازيلي، دوغلاس داينفريس والكولومبي دانيلو أسبريا في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد كلباء لادخار جهودهما.

أما الأهلي، فيعاني من غيابات مؤثرة أبرزها صانع ألعابه، ايفرتون ريبيرو، الموقوف ومواطنه رودريغو ليما المصاب، إلا أن مدرب الفريق الروماني، كوزمين أولاريو، الذي أجج انتقاله من العين الى الأهلي عام 2014، حدة الصراع بين الطرفين، يبدو واثقا من الفوز.