قمة سعودية مصرية اليوم محورها تعزيز العلاقات الاستراتيجية

يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة ثنائية في الرياض تناقش تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن ملف “العلاقات الثنائية الاستراتيجية” سيكون المحور الرئيس على طاولة اللقاء المرتقب.

وأشارت المصادر إلى أن المحور الرئيس ضمن محاور أجندة وملفات الجانب المصري خلال الزيارة هو السعي نحو مزيد من التنسيق والتفاهم في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، لا سيما في الموقف من بعض القضايا العربية، فضلاً عن مناقشة “مذكرات التفاهم” التي تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان لمصر العام الماضي.

وشددت المصادر على أن اللقاء سيبحث تنسيق المواقف من الأزمات الإقليمية والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في كل من اليمن وليبيا.