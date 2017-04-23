قمة سعودية مصرية تتفق على منع التدخل في شؤون الدول العربية - الوطن العربي

عقد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قمة مصرية سعودية حضرها عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، استهلها خادم الحرمين الشريفين بالترحيب بالرئيس، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الملك سلمان إلى حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر ولا سيما في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حرصه على تدعيم أواصر العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبما يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربى في الوقت الراهن.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت التشاور بشأن عدد من الموضوعات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وكشف السفير علاء يوسف أنه تم خلال المباحثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.

وتم تناول أهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.

وأكد الزعيمان أهمية مجابهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظاً على الأمن القومي العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية.

ووجه السيسي الدعوة للملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة مصر، وهو ما رحب به ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.