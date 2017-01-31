قمع اردوغان لمعارضيه يزداد لتغيير النظام السياسي

أوقف المتحدث باسم حزب المعارضة الموالي للأكراد في تركيا الثلاثاء بعد اعتقاله لفترة قصيرة والإفراج عنه الاثنين، حسب ما أعلن الحزب على حسابه على تويتر.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي على تويتر “رغم إطلاق سراحه اعتقل متحدثنا ايهان بيلجن اليوم نتيجة ضغوط الحكومة”.

والاثنين أوقف بيلجن وهو أيضا النائب عن كارس (شمال شرق) ثم أفرج عنه مع ميرال دانيس بشتاش وهي نائبة أخرى من حزبه والتي لا تزال قيد الاعتقال، فيما أفرج الاثنين عن نائب آخر في الحزب هو ادريس بالوكن بشروط.

واعتقلت السلطات التركية 12 من نواب الحزب الـ59 عبر البلاد بينهم زعيما الحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ اللذان تم ايقافهما في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن حملة اعتقالات واسعة اعتبرها الحزب الموالي للأكراد حملة تطهير سياسي.

ويواجه المعتقلون من حزب الشعوب الديمقراطي اتهامات بالانتماء أو دعم حزب العمال الكردستاني المتمرد، فيما استخدم الرئيس التركي قانون الإرهاب المثير للجدل ضد خصومه السياسيين.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أن يكون الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.

واعتبر الحزب المعارض على تويتر أن الاعتقال يرمي إلى عرقلة الحملة لمنع منح الرئيس صلاحيات أكبر في النظام السياسي التركي، مضيفا أن الحكومة التركية لن تنجح في اسكات أصوات المعارضة.

وكان البرلمان صادق في 21 يناير/كانون الثاني على إصلاح دستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس إردوغان.

ويفترض أن يخضع النص لاستفتاء مقرر في ابريل/نيسان. وأطلق حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري المعارض حملة ضد هذا المشروع.

كما اعتقلت قاضي كيل النائبة عن حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء بتهمة “اهانة رئيس الدولة” و”لازدرائها علنا للقيم الدينية والتحريض على الكراهية” في سلسلة تغريدات.

واعتبر باريس ياركداش النائب عن حزب الشعب الجمهوري الذي كان حاضرا في محكمة اسطنبول دعما للنائبة، أن هذا الاعتقال مرتبط بالحملة لتنظيم الاستفتاء لأن سلسلة التغريدات تعود إلى 2015.