قناصة داعش يفتكون بالهاربين من غرب الموصل

أكدت مصادر أمنية من غرب الموصل أمس الجمعة أن داعش قتل مدنيين، لأنهم لم يسمحوا للتنظيم بنشر قناصته فوق أسطح منازلهم، ووضع قاذفات صواريخ عليها.

كما عمد التنظيم إلى تصفية من اشتبه بأنهم سربوا معلومات أو حتى حاولوا الفرار من مناطق سيطرته.

وقالت المصادر من داخل الجزء الغربي للموصل إن تنظيم داعش لم يتردد في قتل 15مدنيا في أحياء الرفاعي والصحة في الساحل الأيمن للموصل لرفضهم السماح بوضع قاذفات صواريخ على أسطح منازلهم”.

وتظهر معلومات دقيقة أكدها عناصر من جهاز مكافحة الارهاب أن قناصة داعش عمدوا إلى قتل كل مدني يحاول الهرب، وتراه أعينهم، ما أدى إلى مقتل العشرات في أحياء الزنجلي والصحة والرفاعي .

وأكد الرائد قصي الكناني أن هناك 4 قناصين من داعش متمركزين في مناطق يعتقد أنها الرفاعي أو الزنجيلي أو الصحة، يقتلون أي مدني يهرب أمامهم، مرجحاً أن يكونوا أجانب.

وطالب الكناني كل من يمتلك معلومات عن مكان تواجد هؤلاء القناصين ابلاغ القوات العراقية.