قوات الأسد تسيطر على منطقة وادي بردى قرب دمشق

أعلن الجيش السورى فى بيان له الأحد، أن قواته سيطرت على كامل منطقة وادى بردى قرب دمشق.

وكذلك بعد أن دخل الجيش السورى السبت للمرة الاولى فى منطقة وادى بردى التي تبعد حوالى 15 كيلومترا شمال غرب دمشق وتضم المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المقطوعة منذ 22 ديسمبر بصورة تامة عن معظم احياء العاصمة جراء المعارك بين قوات النظام وفصائل معارضة.

كما بدأت اعمال الصيانة الأحد فى منشأة عين الفيجة، خزان المياه المغذى للعاصمة، فى المدينة.

وشهدت منطقة وادي بردى، منذ 20 ديسمبر 2016، معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبنانى من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلين من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة أخرى، من أجل استعادة المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ 2012.

وتم التوصل مرارا إلى اتفاق بين الطرفين إلا أنه لم يترجم واقعا. واستثنى الرئيس السورى بشار الأسد المنطقة من وقف اطلاق النار المستمر والذي تم التوصل اليه في 30 ديسمبر بين طرفى النزاع برعاية روسيا وتركيا.