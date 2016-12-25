قوات الحزام الأمني تواصل ملاحقة الإرهابيين في أبين

واصل قوات الحزام الأمني في اليمن ملاحقة العناصر الإرهابية في بلدة لودر بمحافظة أبين، شمال عدن.

وقال مصدر إن قوات الحزام الأمني تواصل تعقب الإرهابيين في جبل يسوف شرق البلدة الريفية مشيراً إلى أن جندياً في القوات أصيب خلال حملة أمنية الأحد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الطريق قبل فرارهم.

وقوات الحزام الأمني هي تشكيلات عسكرية شكلت بدعم من التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكنت في فترة قياسية من تحرير محافظات عدة من عناصر تنظيم القاعدة، من بينها العاصمة المؤقتة عدن.