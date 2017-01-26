قوات الشرعية تتقدم باتجاه المجمع الحكومي شرق المخا

أكد مصدر ميداني، الخميس، أن قوات الشرعية تتقدم نحو المجمع الحكومي شرق مدينة المخا الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن.

وقال إن معارك عنيفة تدور في المنطقة الشرقية للمدينة، وأن قصفاً مدفعياً تشنه القوات الحكومية على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح وسط المدينة.

وأشار إلى أن الحوثيين زرعوا العشرات من الألغام المضادة للدروع والأفراد في المزارع المحيطة بالمدينة.

من جهة، قالت مصادر ميدانية إن جثث الحوثيين ما تزال مرمية في مناطق المواجهات، وأن العشرات منها ما تزال في معسكر الدفاع الجوي الذي سيطرت عليه القوات الحكومية في وقت سابق.