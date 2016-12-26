قوات الشرعية تواصل تقدمهما باتجاه صنعاء

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، تقدمها نحو العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تمكنت الاثنين، من تحرير مواقع جديدة، كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في مديرية نهم، شرق العاصمة.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن القوات الموالية للشرعية، سيطرت على مناطق، “قرن ودعة”، و”قرية سرحان”، فيما فرت الميليشيات من مواقعها جراء المعارك التي تجددت الاثنين.

وشنت طائرات التحالف العربي المشترك، غارات جوية، استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات، وتمكنت من تدمير ثلاث سيارات عسكرية، رباعية الدفع، ومقتل من كانوا على متنها، إضافة إلى استهداف أحد مواقع الميليشيات وتدمير عدة آليات ومعدات عسكرية.

ولم يشر المركز الإعلامي إلى عدد قتلى الميليشيات الحوثية والموالين لصالح، أو ما إذا كانت هناك خسائر في أفراد الجيش الوطني والمقاومة.

ومن جانب آخر، زعم الحوثيون في خبر نشرته وكالة سبأ نت – النسخة التي يسيطرون عليها – مقتل 15 عنصرًا من قوات الجيش والمقاومة، وتدمير جرافة تابعة لهم، باتجاه “تبة النهدين” بالقتب بمديرية نهم.