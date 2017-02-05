قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء المرحلة الثالثة لتحرير الرقة

شنت قوات النظام السوري هجوماً كبيراً على مواقع للمعارضة في الغوطة الشرقية، في وقت أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” بدء المرحلة الثالثة من تحرير مدينة الرقة معقل تنظيم “داعش” في شمال سوريا.

فقد شنت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها، هجوماً واسعاً على مواقع المعارضة المسلحة في حزرما والميدعاني والنشابية في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، رغم أن هذه المناطق مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار. وتزامن ذلك مع قصف صاروخي مكثف، استهدف مواقع المعارضة المسلحة والأحياء السكنية والطرق الرئيسية في المنطقة، بينما تحاول فرق الدفاع المدني الوصول إلى المناطق المستهدفة، للبحث عن ضحايا، ولإجلاء المدنيين.

وشهدت الأحياء السكنية في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية قصفاً مدفعياً من قبل قوات النظام، مما أدى إلى دمار في الممتلكات.

واستقدم جيش النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ثكنة الدفاع الجوي بضاحية الأسد السكنية، الواقعة في أطراف غوطة دمشق الشرقية، تمهيداً لحملة عسكرية قريبة هدفها أهم معاقل المعارضة المسلحة في ريف دمشق.

ويأتي ذلك مع وصول قوات روسية إلى معبر مخيم الوافدين شمال مدينة دوما، الذي كان آخر ممر إنساني للغوطة الشرقية، قبل إغلاقه من قبل قوات النظام في عام 2013. وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن معبر مخيم الوافدين فتح للمدنيين وللراغبين من المعارضة المسلحة في تسليم أنفسهم، وتسوية أوضاعهم، وقال المرصد السوري، إن ما لا يقل عن 12 مقاتلاً من المعارضة المسلحة قتلوا في ضربات جوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفيما تتواصل المعارك حول مدينة الباب شمال سوريا، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” وهي (تحالف فصائل عربية وكردية) تدعمها واشنطن، أمس السبت، عن بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا. وأشارت هذه القوات إلى أن الحملة الجديدة تستهدف تحرير الريف الشرفي للمحافظة

وتخوض “قوات سوريا الديمقراطية”، وعلى رأسها “وحدات حماية الشعب الكردية”، منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني حملة “غضب الفرات” لطرد “تنظيم داعش” من الرقة؛ حيث تمكنت من السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، وتسعى القوات منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما خمسة كلم.

وقالت المتحدثة باسم حملة “غضب الفرات” جيهان شيخ أحمد لوكالة فرانس برس في قرية العالية، إن “750 مقاتلاً من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى “قوات سوريا الديمقراطية” وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي”.

وأكدت “قوات سوريا الديمقراطية” ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة الإرهابيين بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أميركية.

وذكرت القيادة المركزية للقوات الأميركية، إن أول خطوة في الهجوم على الرقة هي “عزل المدينة”، موضحة أن وجود أفراد “تحالف قوات سوريا الديمقراطية” ضروري لإنجاح المهمة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في القيادة المركزية، قوله إن “تجنيد مقاتلين محليين يجري الآن”.

إلى جانب ذلك أعلنت تركيا أنها قتلت أكثر من 50 إرهابياً من عناصر “داعش”، إضافة إلى تدمير 59 موقعاً للتنظيم خلال 24 ساعة. وقال الجيش التركي، إن أربعة من القتلى من القادة المحليين للتنظيم.