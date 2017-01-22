قوات سوريا الديمقراطية على مشارف سد الفرات
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قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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قوات سوريا الديمقراطية على مشارف سد الفرات

22 يناير, 2017
أحمد علي
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اقتربت قوات “سوريا الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية نواتها بمساعدة قوات أمريكية خاصة من سد الفرات.

وأفادت وكالة أنباء “هاوار” الكردية المتابعة لحملة “غضب الفرات”، أن مقاتلي غرفة عمليات غضب الفرات يواصلون تقدمهم ووصلوا إلى مشارف سد الطبقة.

وكانت هذه القوات حررت مساحات شاسعة تضم مئات القرى في ريف الرقة إضافة إلى قلعة جعبر الأثرية.

وأفادت الوكالة بأن القوات كبدت مرتزقة داعش خسائر كبيرة وقتلت 73 مرتزقاً في بلدة سويدية الكبيرة ودمرت دبابة ومدفعا ميدانيا، كما فجرت سيارة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها وحررت 70 % من مساحة البلدة.

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أحمد علي

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