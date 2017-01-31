قوات سوريا الديموقراطية: إدارة ترامب زودتنا بسلاح متطور

حصلت قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف فصائل عربية وكردية، للمرة الأولى على مدرعات أميركية وتلقت وعداً من إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب بالمزيد من الدعم، كما قال المتحدث باسمها طلال سلو.

وقال سلو: “وصلت الدفعة الأولى من مدرعات أميركية لقوات سوريا الديموقراطية خلال الأسبوع الأول من استلام الإدارة الأميركية الجديدة الحكم”، مؤكداً أن المدرعات أرسلت “من إدارة ترامب”، في إطار الحملة ضد تنظيم داعش.

وأشار سلو إلى أنه “جرت اتصالات بين قوات سوريا الديموقراطية وإدارة ترامب تم التأكيد خلالها على تقديم المزيد من الدعم لقواتنا وخاصة في حملة تحرير الرقة” ضد الإرهابيين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها قوات سوريا الديموقراطية على مدرعات من واشنطن التي تقدم لها منذ تأسيسها في العام 2015 دعماً جوياً أميركياً فضلاً عن أسلحة وذخائر ومستشارين على الأرض.

وأثبتت قوات سوريا الديموقراطية، وهي عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ تأسيسها فعاليتها في قتال تنظيم داعش.

وتمكنت من طرده من مناطق عدة في شمال سوريا بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) حملة “غضب الفرات” لطرد الإرهابيين من الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا.

واستلم دونالد ترامب الحكم في 20 يناير (تشرين الثاني)، ووقع بعد حوالى تسعة أيام على أمر تنفيذي يمنح الجيش الأميركي 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة “لهزيمة” تنظيم داعش.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اتبع نهجاً في سوريا يعتمد على قتال تنظيم داعش عبر دعم قوات سوريا الديموقراطية بالسلاح والمستشارين من دون إرسال قوات أميركية على الأرض، مفضلاً تكثيف الحرب الجوية ضد الإرهابيين.