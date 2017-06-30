أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، قطعت المنفذ الأخير المتبقي لداعش من الرقة إلى بقية مناطق سيطرته في سوريا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: “سيطرت قوات سوريا الديموقراطية اليوم الخميس، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات لتقطع بذلك آخر طريق كان يمكن لتنظيم داعش الانسحاب منه من الرقة باتجاه مناطق سيطرته في البادية السورية ومحافظة دير الزور شرق البلاد”.

وتقدمت هذه القوات من نقاط تواجدها جنوب الرقة إلى قريتي الكسب وكسرة عفنان، اللتين كانتا تحت سيطرة التنظيم.

وبذلك، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من اكمال الطوق حول مدينة الرقة، ومحاصرتها بشكل كامل، عبر السيطرة على كامل القرى المقابلة لها جنوب نهر الفرات.

وتخوض هذه القوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ يونيو (حزيران) معارك شرسة داخل مدينة الرقة، معقل الإرهابيين في سوريا.