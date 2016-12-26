قيادات في حزب المخلوع صالح تخطط للانشقاق

قال مسؤولون يمنيون موالون للحكومة الشرعية إن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي أبدت رغبتها في الانشقاق عن المخلوع علي عبد الله صالح والانضمام إلى صف الشرعية وأنها تخطط للخروج من صنعاء ومن مدن أخرى يحتلها الانقلابيون.

وأكد مصدر يمني أن مسؤولين بارزين في حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة المخلوع صالح، اتصلوا بالشرعية، وطلبوا تسهيل خروجهم من اليمن إلى الخارج.

وأكد المصدر أن مسؤولين بارزين في حزب المخلوع صالح أكدوا للحكومة الشرعية انشقاقهم، وأن أطرافاً يمنية في الرياض تدرس إخراجهم من مناطق سيطرة الانقلابيين.

وأكد المصدر أن الانشقاقات ستُربك المخلوع صالح والحوثيين.