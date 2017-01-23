كأس خادم الحرمين: الهلال يسعى لعبور بوابة الوحدة

يبحث الهلال عن بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك، عندما يستقبل الوحدة الاثنين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تم تقديمها إلى هذا التوقيت بسبب مشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال الذي تأهل لهذا الدور بصعوبة على حساب القيصومة إلى تحسين صورته بعد الأداء الباهت الذي ظهر به في المباراة الماضية وحسم المباراة مستوى ونتيجة قبل موقعة الاتفاق المرتقبة في دوري المحترفين.

وستشهد صفوف الفريق مشاركة جميع العناصر الأساسية، عطفا على جاهزيتها الفنية والبدنية في حين تبقى مشاركة المحترف السوري عمر خربين معلقة لحين إرسال الحوالات البنكية للجنة الاحتراف.